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        Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerden kutlama

        SURİYE'de muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kilis'te yaşayan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek sevinç gösterisinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:30
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        Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerden kutlama
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        SURİYE'de muhaliflerin başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kilis'te yaşayan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelerek sevinç gösterisinde bulundu.

        Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, sınır kenti Kilis'te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Kilis'te bu gelişme üzerine sabah erken saatlerinde binlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Motosiklet ve araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturan vatandaşlar ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları ile Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Burada sloganlar atarak şarkılar söyleyen Suriyeliler, aileleri ile birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

        'SURİYE'YE GİDİP AİLEME BAKACAĞIM'

        Ahmed El Salih, 13 yıldır Türkiye'de olduğunu ifade ederek, burada çok mutlu olduğunu söyledi. El Salih, artık ülkesine dönmek istediğini belirterek, orada yaşayan anne ve babasına bakacağını kaydetti.

        Kutlamaya katılan diğer Suriyeliler ise uzun yıllardır burada olduklarını ve bugün bir bayram havasında sevindiklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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