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        Kilis'te PKK operasyonu; 2 tutuklama

        KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:42
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        Kilis'te PKK operasyonu; 2 tutuklama
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        KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında PKK/PYD/YPG ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.H.'yi Şanlıurfa'da ve F.K.M.'yi de Kilis'te bulundukları adrese operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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