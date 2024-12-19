Kilis'te PKK operasyonu; 2 tutuklama
KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında PKK/PYD/YPG ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.H.'yi Şanlıurfa'da ve F.K.M.'yi de Kilis'te bulundukları adrese operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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