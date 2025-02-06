Bakan Bak: Depremzedeler yuvalarına kavuşana kadar durmayacağız (2)

BAKANBAK, AFETZEDELERİN EVLERİNİ ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2’inci yılında Kilis’te inceleme ve ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu. Afetzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Bakan Bak, durumlarını sordu.

'EVLAT ATIYOR AMA DEVLET ATMIYOR'

Afetzedelerden Hüsne Beşenk, evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi. Beşenk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek şöyle konuştu:

“Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu, teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. Allah kendisine sağlıklı, uzun ömürler versin, iyi ki var. İyi ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımızla onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun" dedi.