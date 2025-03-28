Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteye Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelmeye başladı. Bazılarının ise kamyonetlere eşyalarını yükleyerek dönmemek üzere gittiği görüldü. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk bayramlarını kutlayacak olan Suriyeliler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ederek, burada uzun yıllar kardeşçe yaşadıklarını ve artık ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti.