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        Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor

        RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:50
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        Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor
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        RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

        Bayramı ülkelerinde geçirmek isteye Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelmeye başladı. Bazılarının ise kamyonetlere eşyalarını yükleyerek dönmemek üzere gittiği görüldü. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk bayramlarını kutlayacak olan Suriyeliler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

        Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ederek, burada uzun yıllar kardeşçe yaşadıklarını ve artık ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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