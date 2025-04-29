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        Acı ölüm; otomobiliyle geri manevra yaparken hamile eşinin ölümüne neden oldu

        KİLİS'in Musabeyli ilçesinde Uzman Çavuş Mehmet Dağcı (23), otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı'nın (20) ölümüne neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:41
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        Acı ölüm; otomobiliyle geri manevra yaparken hamile eşinin ölümüne neden oldu
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        KİLİS’in Musabeyli ilçesinde Uzman Çavuş Mehmet Dağcı (23), otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı'nın (20) ölümüne neden oldu.

        Kaza, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde meydana geldi. Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, 06 CUU 504 plakalı otomobiliyle geri manevra yaparken, 6 ay önce evlendiği hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Afra Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Mehmet Dağcı’nın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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