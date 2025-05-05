Düştüğü sulama kanalında boğuldu

Olay, saat 14.00 sıralarında, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında bahçesini sularken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen İsminur Doğan, durumu fark eden yakınları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan’ın cansız bedeni, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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