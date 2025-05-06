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        Kilis'te PKK şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'te jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:47
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        Kilis'te PKK şüphelisi tutuklandı
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        KİLİS'te jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi S.E.A. tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.E.A.'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçeceğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır kapısında şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, Suriye'nin Münbiç bölgesinde 2022-2023 yıllarında silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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