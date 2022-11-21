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Kilis'te 320 dönümde oluşturulan "bal ormanı", üreticilerin verimini katladı

AA

Kilis'te 320 dönümde oluşturulan "bal ormanı", üreticilerin verimini katladı

KİLİS (AA) - Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kilis'te kekik ağırlıklı oluşturulan "Bal ormanı" sayesinde üreticilerin verimi arttı.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Mehmet Demirsoy, AA muhabirine, arıcılık faaliyetleri ve yöre halkına katkı sağlamak için "bal ormanı" oluşturduklarını söyledi.

Söz konusu ormanın 320 dekarlık alanda hakim olduğunu ifade eden Demirsoy, "Çeşitli fidanlar dikildi. Dikilen fidanlar arıcılık faaliyetlerine yönelik olup akasya, kekik, sumak, biberiye ve birçok alanda etkili olan türler seçildi. Elde edilen sonuçlar oldukça başarılı gelişmelerin yaşanmasına vesile oldu." diye konuştu.

- Verim ona katlandı

Merkeze bağlı Başmağara köyünde arıcılık yapan ve Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Açıkel ise bu yıl bölgedeki bal üreticilerine katkı sağlamak adına kekik ekilerek bal ormanı oluşturulduğunu hatırlattı.

Arıcılığın kendisine dedesinden kaldığını ve üçüncü kuşak olarak bal üretimine devam ettiğini anlatan Açıkel, şöyle konuştu:

"Orman sayesinde baya rahatladık. Bu yıl çok güzel bir verim aldık. Kilis Orman İşletme Müdürlüğü 320 dönüme orman dikti. Oradan güzel bir verim aldık. Verimimiz 10 kat arttı. Bu bal ormanlarının Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerine de dikilmesini istiyoruz." dedi.

Kilis'te ağırlıklı olarak kekik balı yetiştirildiğini belirten Açıkel, kekik balının aroması ve minerallerinin daha farklı olduğunu dile getirdi.

Açıkel, 100 kovanda bal üretimi yaptığını ifade ederek, "Bu yıl verim fazla olduğu için kovan başı 10 kilogram bal aldık. Balı perakende kendi çevremizde, çevre illere kargo ile gönderiyoruz. Yıllardan beri bu arıcılığı yaptığımız için insanlar bizi biliyor. Kekik balı sayılı ballar arasında." diye konuştu.

Ürettikleri balın doğal olduğuna dikkati çeken Açıkel, balın ilaç olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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