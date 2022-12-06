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Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin açılışı yapıldı

AA

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin açılışı yapıldı

KİLİS (AA) - Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene video mesaj gönderen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunmaya gayret ederken, diğer taraftan ülkelerinden göçe zorlananlara temel sağlık hizmetlerini sunabilmek için de gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Sorunun çözümüne uluslararası toplumun katkısının önemli olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Avrupa Birliği tarafından ülkemize yapılan uluslararası katkının ve yürütülen işbirliğinin somut bir tezahürüdür. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Bakanlığımızın ortak çalışmalarıyla inşa edilen hastanemiz ve ağız diş sağlığı merkezimiz, nitelikli hasta odaları, uluslararası standartlara sahip ameliyathaneleri ve son teknolojik cihazlarla çağına uygun sağlık hizmetlerini herkesi kucaklayan anlayışla gerçekleştirmek üzere Kilis halkının hizmetine sunulmuştur."

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, 2011'de Türkiye'ye giriş yapan Suriyelilere ilk ev sahipliği yapan Kilis'e Türkiye'deki ilk göçmen sağlık merkezini açtıklarını belirtti.

Kilis'in gösterdiği misafirperverlik ve fedakarlığın takdire şayan olduğunu dile getiren Tolunay, "Suriye meselesi yalnız Kilis'in, Türkiye'nin ve bu bölgenin sorunu değildir. Bu sorun Avrupa'nın ve dünyanın sorunudur." ifadelerini kullandı.

Tolunay, 30 şehirde 187 göçmen sağlığı merkezinin bulunduğunu dile getirerek, "Etkin birinci basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra uzman hekimlerin de istihdam edildiği güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezlerinde ayrıca ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri de verilmektedir." diye konuştu.

- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan siyasi çözüm vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir ciddi sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Türkiye'nin savaştan kaçan insanlara ev sahipliği yapma çabalarını takdirle karşıladıklarını, bu çabalarına destek olmaya çalıştıklarını anlatan Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Ancak bütün bunlar geçici çözümlerdir. Suriyelilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanmasıyla gerçek çözüm bulunabilir. Bu amaçla siyasi bir çözüme ihtiyaç vardır. 11 yılı aşkın bir süredir Suriye'de devam eden acımasız savaşı sona erdirecek siyasi bir çözüme ihtiyaç vardır. Bizler Türk halkı gibi bu soruna siyasi bir çözüm bulunabilmesi için çalışmalara katkıda bulunmak istiyoruz. Maalesef buna bir çözüm bulunmuş değil ve çözüm bulma sorumluluğu da Suriye rejimine ve uluslararası destekçilerine aittir."

Kilis Valisi Recep Soytürk de tarım, sanayi, turizm ve gastronomi şehri olan Kilis'in misafirperver bir kent olduğunu belirterek, 147 bin Türk nüfusa ek 91 bin nüfusu ağırlamanın kolay olmadığını kaydetti.

Hastanenin çok güzel olduğuna değinen Soytürk, "Türkiye'de 20 tane olan cihazların bir kısmı Kilis'te, 39 tane olan cihazlardan bir tanesi Kilis'te. Bu anlamda Kilis'in sağlık sorununu büyük ölçüde hatta fazlasıyla çözdüğünü düşünüyorum." dedi.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Thomas Bocek, Türkiye'de çeşitli alanlarda projelere finansman sağladıklarını, Suriye sınırına yakın olan bu hastanenin kapsamlı ve modern sağlık hizmetlerine yanıt verdiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da hastanenin 52 milyon 49 bin avroya mal olduğu bilgisini paylaştı.

Tıp doktoru ve Klasik Türk Müziği sanatçısı merhum Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca ise duygu dolu anlar yaşadığını, eşinin adının hastaneye verilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından hastanenin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri hastaneyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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