Kilis'te dere yatağına düşen minibüsteki 6 kişi yaralandı

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KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağına düşen minibüsteki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Osman İ. yönetimindeki 06 DC 8401 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Taşlıalan köyü civarında, sürücünün yola çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına düştü.



Kazada, sürücü ve eşi Gülcan ile çocukları Mehmet Serkan, Selim, Zeynep ve Güllü İ. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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