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Kilis'te jandarma personeli depremzedelerin yaralarını sarıyor

AA

Kilis'te jandarma personeli depremzedelerin yaralarını sarıyor

KİLİS(AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te depremzedelere yardımlarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremlerin ardından bazı binalarda hasar oluştuğu ve can kayıplarının yaşandığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan tüm personelin, araç ve malzemesi ile halkın yardımına koşarak yardım seferberliği başlattığı vurgulayan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Valilik ile koordineli olarak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde depremden etkilenen yerleşim yerlerinde emniyet tedbirlerinin alınması ile vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtılması, geçici olarak barınma maksatlı çadırların kurulması, erzak dağıtımı, battaniye ve kıyafet dağıtımı yapılmıştır. Komutanlığımız emrinde görevli rehber danışman personel tarafından ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımıza psikolojik destek verilmiş, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza berber hizmeti verilmiş, komutanlığımız emrinde görevli veteriner hekim personelimiz tarafından vatandaşlarımıza ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık taraması yapılmıştır. Musabeyli ilçesi Bozkaya köyü çadır yerleşkesinde evlenen depremzede çiftimizin düğün merasimine katılım sağlanarak tebrikler sunulmuş, bu zorlu süreçte yanlarında olunmuştur."

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