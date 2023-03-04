Afetzede liseliler depremzedeler için mesaide

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KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ/İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için mesai yapıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yaraların sarılması için kolları sıvayan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü ile Metal Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri, Hatay'da kurulacak sahra hastanesinin dolaplarını ve diğer aksamlarının üretimini üstlendi.

Dolapların üretimi tamamlanarak nakliyeye hazır hale getirilirken, öğrencilerin konteynerlerin bakım ve onarımına yönelik çalışmaları devam ediyor.

- "Meslek liseleri çok güzel işler yaptı"

Okul müdürü Ziya Talay, AA muhabirine, depremden sonra öğretmen ve öğrencilerle güzel işler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ülke genelindeki meslek liselerinin, depremin ardından sorumluluk bilinciyle Kovid-19 sürecinde olduğu gibi güzel işler yaptığını dile getiren Talay, şöyle devam etti:

"Deprem dolayısıyla ilimizde daha önce afet koordinasyonunda kullanılan Elbeyli konteyner kentteki konteynerlerin faaliyete geçmesi için öğrenci ve öğretmenlerimiz depremin ilk gününden itibaren gönüllük esasına göre çalıştı. Konteynerlerin tekrar güncellenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarımız okulumuzda devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Hatay'da kurulacak sahra hastanesinde kullanılmak üzere dolap ve diğer aksamların yapımlarını öğrenci ve öğretmenlerimiz tamamladı. Deprem bölgesine nakliyesini gerçekleştireceğiz."

Talay, öğrenci ve öğretmenlerin mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını belirterek, bundan sonraki süreçte de üzerlerine düşen sorumlulukları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Öğrenci Hakan Nane de zor günler geçirdiklerini aktararak, ellerinden geldiğince gönüllü olarak deprem bölgesi için üretimde bulunduklarını anlattı.

Nane, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine işaret ederek, "Depremin olduğu ilk günden beri konteyner kente tadilatlara gittik. Hatay'daki sahra hastanesine eczane dolapları yaptık. Depremzedelere yardımcı olmak için gönüllük esasıyla arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

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