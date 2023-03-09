Kilis'te jandarmadan eğitimli köpeklerle depremzede çocuklara moral

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KİLİS (AA) - Kilis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklara, eğitimli köpeklerle moral ve motivasyon etkinliği yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, depremzede çocukların moral ve motivasyonunun artırılması, depremin psikolojik izlerinin silinmesine katkı sağlanması için Musabeyli ilçesi Hüseyinoğlu İlkokulunda öğrencilerin ders işlediği çadırda bilgilendirme yapıldı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Çevre Tim Komutanlığı (HAYDİ) ve Motosikletli Asayiş Tim Komutanlığı ekiplerince çocuklarla oyunlar oynandı, köpek gösterileri yapıldı.

Ekipler etkinlikte, jandarmanın yaptığı çalışmaları da anlattı.

Programın sonunda çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve hediyeler dağıtıldı.





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