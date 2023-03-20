Kilis'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Elbeyli ilçesinde sınır hattı geri bölgesinde kaçakçılıkla yasa dışı sınır geçişlerini önlemek amacıyla keşif, gözetleme ve devriye çalışması yaptı.

Çalışma sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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