İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden deprem bölgesine günlük 30 bin kişilik iftarlık

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KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kilis Koordinasyon Merkezinde "Ramazan Hayata Bereket" programı kapsamında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye günlük 30 bin kişilik iftarlık dağıtılacak.

Afetzedelerin ihtiyacını karşılayan İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'teki merkezde ramazanda da çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezin koordinatörü Tahir Güzelel, AA muhabirine, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren İHH olarak sahada olduklarını söyledi.

Koordinasyon merkezi içinde bulunan aşevinden günlük yemek ve ekmekleri deprem bölgesine aktardıklarını belirten Güzelel, yurt içi ve dışından gelen yardımları da depremzedelere ulaştırdıklarını anlattı.

İHH olarak 30'uncu ramazanı yaşadıklarına işaret eden Güzelel, "30 ramazandır ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu ramazan da 'Ramazan Hayata Bereket' sloganıyla çıktığımız bu yolda inşallah Kilis Koordinasyon Merkezi olarak günlük 30 bin kişilik sıcak iftarlığı ihtiyaç sahibi olan bölgelere aktaracağız. Merkezimizde bulunan aşevimiz günlük 100 bin kişilik yemek çıkartabilecek kapasitededir. İhtiyaç olduğunda her bölgeye yemek ulaştırma kapasitemiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.





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