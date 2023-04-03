Kilis'te 40 düzensiz göçmen yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde, Karacurun köyü mülki sınırları içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.K, M.D. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Kalbursait, Uğurlar, Çıldıroba ve Çangallı köyleri mülki sınırları içerisinde de Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan Suriye uyruklu 40 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





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