Kilis'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.



Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Vali Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Burada konuşan Soytürk, şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



İki ay önce büyük bir deprem felaketi yaşandığını anımsatan Soytürk, "Bu felaketin hep beraber üstesinden geldik. Hem devletimiz hem de necip Türk milletinin yardımlarıyla çok kısa süre içerisinde yaralarımızı sardık, hatta çevre illere dahi yardımlar götürdük." dedi.

Vali Soytürk, depremzede vatandaşlar için Kilis'te 645 konutun, Musabeyli ilçesinde de köy evlerinin temelini attıklarını söyledi.

Soytürk, vatandaşlara hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Programa, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran de katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.