AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Kilis'te konuştu:

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Biz hiçbir zaman için Kandil'den emir alanlarla birlikte olamayız. Türkiye'nin, bu güzel vatanın bir karış toprağını hiç kimseye vermeyiz." dedi.

Demiröz, AK Parti Kilis Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu söyledi.

Ekonomide, salgın, deprem, sel ve savaş gibi nedenlerden dolayı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Demiröz, ülkenin, depremin izlerini iki ay içerisinde silmeye başladığını aktardı.

Demiröz, depremzedelere kalıcı konutları teslim edebilmek için durmadan çalışacaklarının altını çizerek, hepsi evlerine, eski hayatlarına dönünceye kadar ellerinden tutacaklarını vurguladı.

"Bugün geldiğimiz noktada birileri çıkmış Cumhurbaşkanımıza karşı adaylık yapmaya çalışıyor." ifadesini kullanan Demiröz, şunları kaydetti:

"Aday olmuş ve yarışmaya çalışıyor. Değerli kardeşlerim, altılısı, yedilisi, sekizlisi, onlusu masa olsun, bu şekilde Türkiye yönetilmez. Türkiye'yi bu şekilde yönetmelerine imkan yok. Türkiye'yi yönetmek için bu milletle aynı gönlü, medeniyeti, kültürü yaşamak lazım. Biz hiçbir zaman için Kandil'den emir alanlarla birlikte olamayız. Türkiye'nin, bu güzel vatanın bir karış toprağını hiç kimseye vermeyiz. Canımızı veririz ama bir karış toprağını vermeyiz. Eğer bunlara teslim edersek, inanın ekonomik olarak ertesi gün... İşte kendisi de söylüyor, '300 milyar dolar getireceğim' diyor ve Türkiye'yi Amerika'ya, IMF'e inanın peşkeş çekiyorlar."

Demiröz, Türkiye'nin yaşam standardını yükselteceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Seçimlerden sonra tek derdimiz var, ekonomi. Hiç merak etmeyin. Biz düşük gelirlinin gelirlerini artırarak inşallah Türkiye'deki eski yaşam standardına çok kısa zamanda ulaşacağız. Yeter ki ayak bağı, önümüze engel olmasınlar. Çok zor işler değil. Biz memurumuza da işçimize de emeklimize de bir şeyler verdik. Yeter mi? Yetmez. Gene vereceğiz. EYT'yi çıkardık. Çoğu kardeşimiz emekli oldu. Emekli maaşlarını 7 bin 500 liraya çıkardık. Bundan sonra inşallah önümüzdeki günlerde müjdeler gelecek."

Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini belirten Demiröz, AK Parti'nin 12 milyon kayıtlı üyesi olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekili adayları Ahmet Salih Dal ve Fazıl Arısoy ile AK Parti İl Başkanı Metin Karakuş da katıldı.

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