Kilis 7 Aralık Üniversitesine yeni fakülteler açıldı

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesine kazandırılan fakülteler, yeni dönemde öğrenci almaya başlayacak.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, ülkenin genç üniversitelerinden biri olduklarını söyledi.

Üniversiteyi her alanda daha ileri bir noktaya taşımanın çabası içerisinde olduklarını aktaran Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Öncelikle halihazırda 9 tane olan fakültelerimize 2 yeni fakülte daha eklendiğinin müjdesini vermek istiyorum. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile İletişim Fakültesi, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bir diğer gelişme ise uzun süredir açılması için gayret gösterdiğimiz Devlet Konservatuvarı. Faaliyetlerine öncelikle Türk müziği alanında başlayacak olan konservatuvarımız, yakın zaman önce aramızdan ayrılan değerli müzisyen ve bilim adamı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adıyla yaşayacak. Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun. Buna ek olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz bünyesinde yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği bölümlerimizin önümüzdeki yıl öğrenci alacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Yine yaşadığımız şehrin sanayisi ve sanayicileri ile işbirliği alanlarına yeni bir alan eklemek üzere uzun süredir takipçisi olduğumuz Teknoloji ve Transfer Ofisi kurulmasının müjdesini de çok yakında vereceğiz inşallah."

Üniversiteye destekleri için emeği geçenlere teşekkür eden Karacoşkun, üniversiteye Tıp Fakültesini açmayı hedeflediklerini dile getirdi.​​​​​​​

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