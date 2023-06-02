Kilis'te eğitimli köpeklerle depremzede çocuklara moral etkinliği

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KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara, eğitimli köpeklerle moral ve motivasyon etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı timlerince depremzede çocukların moral ve motivasyonunun artırılması için Musabeyli ilçesine bağlı köylerde öğrencilerin ders işlediği çadırda hayvan sevgisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimli köpeklerin gösteri yaptığı organizasyonda, jandarmanın çalışmaları da anlatıldı.

Daha sonra kuşların doğal yaşam alanlarında barınmalarını, dış etkenlerden korunmasını ve öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için "Şualı Ayyıldız" ve "Kilis İl Jandarma Komutanlığı" baskılı kuş evleri, öğrencilerle okul bahçelerindeki ağaçlara asıldı.

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