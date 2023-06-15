Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

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KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.



Üniversitenin Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, üniversitede eğitim gören ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğrafları sinevizyonda gösterildi.



Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, burada yaptığı konuşmada, üniversitede eğitim gören öğrencilerin kendi çocuklarından farksız olduğunu söyledi.

Bugün öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Karacoşkun, yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden öğrenciler için üzüntü yaşadıklarını kaydetti.

Göreve başladığında üniversitede aktif 5 fakülte, bir yüksek okul ve 2 meslek yüksek okulu olduğunu aktaran Karacoşkun, bugün 11 fakülteye çıktıklarını ifade etti.

Merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca adına konservatuar açtıklarını aktaran Karacoşkun, spor alanında da birçok başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, mezun öğrenciler adına üniversite birincisi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okulöncesi Bölümünden Esra Bayrak, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye girenlere başarı belgesi ve ödüller verdi.

Öğrencilerin kep atmasıyla sona eren törene, protokol üyeleri ve veliler katıldı.

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