Tekirdağ Valiliğine atanan eski Kilis Valisi Soytürk için veda yemeği verildi

KİLİS (AA) - Valiler kararnamesiyle Tekirdağ'a atanan Vali Recep Soytürk için Kilis'te veda yemeği düzenlendi.

Bir düğün salonundaki programda konuşan Vali Soytürk, Kilis'te 5 yıl kaldığını ve ekip olarak hizmetler yaptıklarını belirtti.

Kilis'te görevde bulunduğu süre içerisinde yaptığı çalışmalardan bahseden Soytürk, beraber görev yaptığı kişilere teşekkür etti.

Yerin çok öneminin olmadığını aktaran Soytürk, o yerdeki insanların birlikteliğinin çok önemli olduğunu ve Kilis'teki birlikteliğin gücünden faydalandıklarını kaydetti.

Soytürk, konuşmasının sonunda programa katılanlardan helallik istedi.

Katılımcılar tarafından Vali Soytürk'e hediye takdiminde bulunuldu.

Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve diğer davetliler katıldı.