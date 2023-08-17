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        Kilis'te 450 depremzede çiftçiye organik sertifikalı gübre dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:31
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        Kilis'te 450 depremzede çiftçiye organik sertifikalı gübre dağıtıldı
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        KİLİS (AA) - Kilis'te 450 depremzede çiftçiye zeytin üretimindeki verimi arttırmak için organik sertifikalı gübre dağıtıldı.

        "Afet Bölgesi İllerinden Kilis'te Organik Tarım Faaliyetinin Sürdürülebilirliği Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 450 çiftçiye organik sertifikalı gübre dağıtımı töreni düzenlendi.

        AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığının her dönem çiftçilerin yanında olduğunu ve bundan sonra bu desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

        Dal, gübrenin, zeytinin daha da verimini arttırmak için güzel bir katkı olacağını belirtti.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da organik tarım desteklemeleri, iyi tarım uygulamaları, sağlıklı gıdaya ulaşmak noktasında önemli olduğunu kaydetti.

        Dağıtılan gübrenin zeytinin kalitesini arttırmaya yönelik olduğunu aktaran Kökçüoğlu, zeytin üretiminde özellikle organik ve iyi tarımla uğraşan çiftçilere zeytinyağının verimini arttırmaya yönelik bir gübre olduğunu ifade etti.

        Gübrenin doğru zamanda kullanılması için üreticilere tavsiyede bulunan Kökçüoğlu, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından çiftçilere organik sertifikalı gübre dağıtımı yapıldı.

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