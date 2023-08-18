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        Kilis'te kaybolan 20 hayvan jandarma ekiplerince bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:33
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        Kilis'te kaybolan 20 hayvan jandarma ekiplerince bulundu
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        KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından dronla yapılan arama sonucunda bulundu.

        İlçeye bağlı Polatbey Köyünde yaşayan M.D. hayvanlarının ahırda olmadığını görmesi üzerine durumu Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine ekipler dağlık ve çalılık alanda dron desteğiylede yaptığı aramada hayvanları kısa sürede buldu.

        Bulunan 20 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

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