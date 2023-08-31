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        Kilis'te dayısını öldüren şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:26
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        Kilis'te dayısını öldüren şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi
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        KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde, pompalı tüfekle dayısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile babası, adliyeye sevk edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Zeytinbağı köyünde 29 Ağustos'ta şüpheli T.Y'nin iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle dayısı M.Y'yi pompalı tüfekle öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Ekipler, Kilis'te düzenlediği operasyonda olayın şüphelisi T.Y. ile azmettirici olduğu iddiasıyla babası M.Y'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. T.Y'ye çelik yelek giydirildiği görülürken, M.Y. adliyeye sevki sırasında bir gazeteciye "Yakışıklı çek." diye seslendi.

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