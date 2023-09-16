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        Kilis'te çalınan overlok makinesi Gaziantep'te ele geçirildi

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde çalınan overlok makinesi, Gaziantep'te ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:42
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        Kilis'te çalınan overlok makinesi Gaziantep'te ele geçirildi
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        Kilis'in Musabeyli ilçesinde çalınan overlok makinesi, Gaziantep'te ele geçirildi.

        Tahtalıkaradut köyünde yaşayan U.D, aracının içerisinde bulunan overlok makinesinin çalındığını Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı araştırma sonucunda şüphelinin B.Y. olduğu, overlok makinesini ise Gaziantep'te Ö.E'ye sattığı tespit edildi.

        Ekiplerce yakalanan B.Y. ile çalıntı malzemeyi satın alan Ö.E. halkında adli işlem başlatıldı.

        Gaziantep'ten getirilen overlok makinesi sahibine teslim edildi.

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