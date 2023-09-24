Kilis'te inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçeye bağlı Turanlı köyünde Kilis İl Jandarma Komutanlığı personelince hırsızlık olaylarına karşı devriye faaliyeti yapıldığı sırada bir motosiklet durdurulmak istendi.
"Dur" ihtarına uymayan şüpheli E.Y. takip sonucu Karacurun köyünde yakalandı.
Ekiplerce yapılan kontrolde 150 metre kablo, 1 matkap, 1 keser ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.