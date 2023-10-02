Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.
Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.
Elbeyli İlçesine bağlı Beşiriye köyünde hayvancılıkla uğraşan K.K, 7 küçükbaş hayvanının ağılda olmadığını fark edince jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucunda küçükbaş hayvanlar, sınır hattında bulunarak sahibine teslim edildi.
K.K, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.