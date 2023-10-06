Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 06.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:58
Kilis'te hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.H'yi Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.