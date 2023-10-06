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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:58
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.H'yi Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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