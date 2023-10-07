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        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:27
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        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
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        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında PKK/PYD/YPG üyesi H.T, Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde yakalandı.

        Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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