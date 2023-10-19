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        Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:22
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        Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı
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        Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Karakuş, buradaki konuşmasında, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yaptığını söyleyerek, "Muhtarlık halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makama arz ederek, çözüme kavuşturma hususunda halkımızın en yakın yardımcısıdır. Bizler hem milletiz, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi ifa etmekteyiz." dedi.

        Karakuş, halkın tercihiyle iş başına gelmiş muhtarların önemli bir makamda bulunduğunu kaydetti.

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