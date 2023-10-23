Kilis'te lise öğrencileri tarihi mekanları gezdi Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tarihimi Yayarak ve Görerek Öğreniyorum" projesinde öğrenciler tarihi mekanları gezdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tarihimi Yayarak ve Görerek Öğreniyorum" projesinde öğrenciler tarihi mekanları gezdi.

Okul yöneticilerinin koordinasyonunda, öğrenciler Kilis'in tarihi ve kültürel değerlerine sahip olan Salih Efendi Sokağı, Çalık Cami, Kilis Çocuk Kütüphanesi, Kilis Müzesi, Kilis Ulu Cami ve Canpolat Paşa Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ziya Talay, gazetecilere, Türk milletinin tarih yolculuğundaki var oluş mücadelesinin Cumhuriyetin ilanı ile taçlandığını belirtti.

Talay, bu değerlerin genç nesillere aktarılması gerektiğine inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bağımsızlık düşüncesiyle inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir. Temel hedefimiz Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, onu özümseyen, Türkiye Cumhuriyetini hem ilimde hem medeniyette ileri bir seviyeye taşıyacak pırıl pırıl bir gençlik yetiştirmektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yılını can gönülden kutluyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."