Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Kilis'te bir araçta yapılan aramada 600 uyarıcı hap, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Kilis'te bir araçta yapılan aramada 600 uyarıcı hap, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde bir aracı durdurup aradı. Aramada, 600 uyarıcı hap, 3 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Araçtaki H.Ö, M.H, A.A, M.E, A.S.H. ve S.V. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.