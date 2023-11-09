Kilis'te evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Kilis'in Polateli ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'in Polateli ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Ömeroğlu Köyünde, bir evden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada hırsızlık şüphelileri M.E.C. ve İ.C. gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ise bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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