Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Merkeze bağlı Süngütepe köyünde jandarma ekiplerince yakalanan M.E.H'nin yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Hakkında 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.H, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.