Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.

Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Haydarlar köyünde hayvancılıkla uğraşan U.K. 11 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Dron destekli yapılan arama neticesinde 11 küçükbaş hayvan, kayalık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

U.K, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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