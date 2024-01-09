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        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:23
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        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
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        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Haydarlar köyünde hayvancılıkla uğraşan U.K. 11 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Dron destekli yapılan arama neticesinde 11 küçükbaş hayvan, kayalık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

        U.K, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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