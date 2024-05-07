Kilis'teki üniversite öğrencileri Filistin'e destek eylemi düzenledi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek vermek amacıyla eylem yaptı.

7 Aralık Üniversitesi 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen üniversiteliler, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Öğrenciler adına açıklama yapan Abdulgaffur Bilir, Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

Siyonistlerin Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini belirten Bilir, şöyle devam etti: