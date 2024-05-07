3 çocuğu ve eşini öldürüp intihar etmiş

KİLİS'te, Suriye uyruklu baba, anne ve 3 çocuğunun evlerinde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Kuvara'nın eşi Merve ile çocukları Emine (8), Abdo (6) ve Ali Kuvara'yı (5) boğarak öldürdükten sonra kendisini astığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gece geç saatlerde Nedimökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Yusuf Kuvara ile eşi ve 3 çocuğundan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca ağır kokunun da yayıldığı eve giren ekipler Yusuf Kuvara, eşi Merve ile çocukları Emine, Abdo ve Ali Kuvara'yı ölü buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Yusuf Kuvara'nın iple, eşi ve çocuklarının ise boğularak öldürüldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.