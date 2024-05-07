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        3 çocuğu ve eşini öldürüp intihar etmiş (2)

        SONYOLCULUKLARINA UĞURLANDILARKilis'te,Suriye uyruklu eşi Merve ile çocukları Emine (8), Abdo (6) ve Ali Kuvara'yı (5) boğarak öldürdükten sonra intihar eden Yusuf Kuvara'nın cenazeleri Mezarlık Camisi'nde Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:25
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        3 çocuğu ve eşini öldürüp intihar etmiş (2)
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        SONYOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

        Kilis'te,Suriye uyruklu eşi Merve ile çocukları Emine (8), Abdo (6) ve Ali Kuvara'yı (5) boğarak öldürdükten sonra intihar eden Yusuf Kuvara'nın cenazeleri Mezarlık Camisi'nde Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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