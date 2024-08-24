Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde Kilis'te tören düzenlendi

Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Vali Tahir Şahin ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, köy meydanındaki Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ile tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık seferinin, devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açtığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Mercidabık Zaferi, Orta Doğu ve Afrika'da yüzyıllar boyu sürecek olan Osmanlı egemenliğinin başlangıcı olmuştur. Osmanlı Devleti bulunduğu her coğrafyaya huzur ve barış getirmiş, bu durum yıllar boyu sürmüştür. Ancak günümüzde bu huzur ve barış ortamının sürdüğünü söyleyemeyiz. Gerek yanı başımızda gerekse dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan hadiseler içler acısıdır. Biz millet olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, zalimin zulmü altında zor durumda olan halklara yardım elimizi uzattığımız gibi, Orta Doğu coğrafyasına da yardım elimizi uzattık ve uzatmaya devam edeceğiz. Buralarda yaşanan elim hadiselere duyarsız ve tepkisiz kalmadık, kalmayacağız.