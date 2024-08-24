Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde Kilis'te tören düzenlendi
Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.
Mercidabık Zaferi'nin 508, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.
Vali Tahir Şahin ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, köy meydanındaki Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.
Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ile tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık seferinin, devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açtığını belirten Şahin, şöyle konuştu:
"Mercidabık Zaferi, Orta Doğu ve Afrika'da yüzyıllar boyu sürecek olan Osmanlı egemenliğinin başlangıcı olmuştur. Osmanlı Devleti bulunduğu her coğrafyaya huzur ve barış getirmiş, bu durum yıllar boyu sürmüştür. Ancak günümüzde bu huzur ve barış ortamının sürdüğünü söyleyemeyiz. Gerek yanı başımızda gerekse dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan hadiseler içler acısıdır. Biz millet olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, zalimin zulmü altında zor durumda olan halklara yardım elimizi uzattığımız gibi, Orta Doğu coğrafyasına da yardım elimizi uzattık ve uzatmaya devam edeceğiz. Buralarda yaşanan elim hadiselere duyarsız ve tepkisiz kalmadık, kalmayacağız.
Bizim tarih sahnesindeki hiçbir adımımız nedensiz ve birbirinden bağımsız değildir. Nitekim, şanlı bir zaferle sonuçlanan Mercidabık Savaşı'ndan 500 yıl sonra aynı topraklar, ülkemizin sınır güvenliğini tesis etmek, terör örgütlerinin şehrimize ve ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını bertaraf etmek, bölgemizde huzur ve güveni korumak, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine imkan sağlamak amacıyla 24 Ağustos 2016 sabahı başlayan ve yine zaferle neticelenen 8. yıl dönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı'na sahne olmuştur."
Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Şiirlerin okunması, halk oyunları, okçuluk gösterisi ve dua edilmesiyle tören sona erdi.
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