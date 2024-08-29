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        Kilis'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:34
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        Kilis'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.K. yönetimindeki 79 AE 797 plakalı otomobil ile R.Ç. idaresindeki 79 DY 325 plakalı motosiklet Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki G.Ç. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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