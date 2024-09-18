Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yeni akademik yıl törenle başladı

"Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi için çalışan bütün akademik ve idari personellerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla özellikle Karataş Kampüsü'müzdeki dersliklerin sayısı artacak. Yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Üniversitenin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende Rektör Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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