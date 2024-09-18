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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yeni akademik yıl törenle başladı

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılışı töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:51 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:52
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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yeni akademik yıl törenle başladı
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        Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılışı töreni düzenlendi.

        Üniversitenin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende Rektör Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Rektör Karacoşkun, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

        Karacoşkun, üniversitenin açıldığı günden bugüne kadar büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

        Üniversitede görev yapan akademisyen sayısının arttığını aktaran Karacoşkun, şunları kaydetti:

        "Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi için çalışan bütün akademik ve idari personellerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla özellikle Karataş Kampüsü'müzdeki dersliklerin sayısı artacak. Yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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