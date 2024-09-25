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        Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:25 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:30
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        Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.S. yönetimindeki 79 AAP 554 plakalı motosiklet, Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde Ş.Y. idaresindeki 27 ATG 429 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri M.S.ile Ş.Y. ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücülerin ehliyetsiz oldukları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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