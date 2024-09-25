Kilis'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 79 AAP 554 plakalı motosiklet, Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde Ş.Y. idaresindeki 27 ATG 429 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri M.S.ile Ş.Y. ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerin ehliyetsiz oldukları öğrenildi.
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