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        Kilis'te jandarma tarafından bulunan yaralı şahin koruma altına alındı

        Kilis'te yaralı olarak bulunan şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:53
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        Kilis'te jandarma tarafından bulunan yaralı şahin koruma altına alındı
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        Kilis'te yaralı olarak bulunan şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Bektaşoğlu köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında şahin buldu.

        Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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