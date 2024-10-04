Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Kilis'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencileri etkinlikte, sahipsiz hayvanlar için parka yem ve su bıraktı.

        Öğrencilerle etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, farkındalık etkinliği düzenleyen okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.

        Öğrencilerin örnek davranış sergilediklerini vurgulayan Altay, "Öğrencilerimiz burada hazırlamış oldukları yemleri, yiyecekleri, suları hayvanlarımızın yaşam alanlarına parklara bıraktılar. Merhamet duygularını bu şekilde göstererek örnek oluyorlar bize. Ümit ediyorum ki çocuklarımız büyüdüklerinde de hayvanlara karşı daha duyarlı olurlar. Bu etkinliği organize eden kıymetli öğretmenimize destek veren veli ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinliğe katılan 4. sınıf öğrencisi Ramazan Özcan, hayvanların korunması ve onlara zarar verilmemesi gerektiğini belirtti.

        Öğrencilerden Merve Zeynep Gündüz de hayvanları koruyarak onlara asla şiddet uygulamamalıyız, ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan

        Benzer Haberler

        Kilis'te jandarma tarafından bulunan yaralı şahin koruma altına alındı
        Kilis'te jandarma tarafından bulunan yaralı şahin koruma altına alındı
        Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı
        Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı
        Takip edildiğini fark edince uyuşturucu dolu poşeti bırakıp, kaçtı
        Takip edildiğini fark edince uyuşturucu dolu poşeti bırakıp, kaçtı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Demir, Kilis'te gazetecilerle bir araya geldi
        HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Demir, Kilis'te gazetecilerle bir araya geldi
        Kilis'in tescilli "horoz karası" üzümü kurutularak tüketicilere ulaştırılıy...
        Kilis'in tescilli "horoz karası" üzümü kurutularak tüketicilere ulaştırılıy...