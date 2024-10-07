Kilis'te motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı
Kilis'te motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kilis'te motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
B.S. idaresindeki 79 DD 285 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.P. ile D.G'ye çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsüyle yayalar yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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