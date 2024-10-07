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        Kilis'te motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

        Kilis'te motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:12
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        Kilis'te motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kilis'te motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        B.S. idaresindeki 79 DD 285 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.P. ile D.G'ye çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsüyle yayalar yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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