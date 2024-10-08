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        Kilis'te İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:42
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        Kilis'te İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kilis Valiliğinde düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, olası afetlerle ilgili kısa, orta ve uzun vadede tüm kurum ve kuruluşlara görevlerin düştüğünü söyledi.

        İl Afet Risk Azaltma Planının sürdürülebilir olduğunu belirten Şahin, "IRAP afetlerin olası etkilerini dikkate alarak, bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dahilinde tarifleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. Bu plan herhangi bir kurum ve kuruluşun değil ildeki tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ile oluşturulan bir plandır." dedi.

        Koordinasyonda uyumun önemine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "İlimizde, İRAP kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde 5 kişiden oluşan sekretarya ve paydaş kurumların teknik personellerinden oluşan teknik çalışma grubu oluşturulmuştur. Teknik çalışma grubu tarafından ilimiz için deprem, kütle hareketleri, sel-taşkın ve kuraklık olmak üzere 4 afet türü belirlenmiştir. Belirlenen her afet türü için 2'şer çalıştay yapılmış ve toplamda 8 çalıştay sonucunda ilimiz genelinde 91 eylem belirlenmiştir."

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Özel İdare Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AFAD İl Müdürü Ahmet Ongun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tuncay Mülayım katıldı.

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