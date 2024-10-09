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        Kilis'te çiftçilere tarımsal üretim planlaması anlatıldı

        Kilis'te çiftçi ve üreticilere yönelik yeni tarım düzenlemesi ve desteklemeleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:58
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        Kilis'te çiftçilere tarımsal üretim planlaması anlatıldı
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        Kilis'te çiftçi ve üreticilere yönelik yeni tarım düzenlemesi ve desteklemeleri anlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Gülbaba Köyünde çiftçilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi vererek, "Tarım cebimde" uygulamasının kullanımı anlattı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modellerinin çiftçiler için büyük avantajlar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

        Köylerde çiftçiler ile bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Küçük, "Üreticilerimize tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli hakkında bilgileri paylaştık. Aynı zamanda sözleşmeli üretim modelinin de faydalarını aktardık. İnşallah bu ay sonuna kadar tüm köylerimizde planladığımız bu buluşmaları tamamlayıp gidilmedik köy anlatılmadık, çiftçi bırakmayacağız. Çiftçilerimize sen yeter ki üret diyoruz." dedi.

        Bilgilendirme toplantısı çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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