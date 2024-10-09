Kilis'te çiftçilere tarımsal üretim planlaması anlatıldı

Kilis'te çiftçi ve üreticilere yönelik yeni tarım düzenlemesi ve desteklemeleri anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Gülbaba Köyünde çiftçilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi vererek, "Tarım cebimde" uygulamasının kullanımı anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modellerinin çiftçiler için büyük avantajlar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Köylerde çiftçiler ile bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Küçük, "Üreticilerimize tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli hakkında bilgileri paylaştık. Aynı zamanda sözleşmeli üretim modelinin de faydalarını aktardık. İnşallah bu ay sonuna kadar tüm köylerimizde planladığımız bu buluşmaları tamamlayıp gidilmedik köy anlatılmadık, çiftçi bırakmayacağız. Çiftçilerimize sen yeter ki üret diyoruz." dedi.