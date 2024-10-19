Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Karakuş, buradaki konuşmasında, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yaptığını söyleyerek, "Muhtarlık halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makama arz ederek, çözüme kavuşturma hususunda halkımızın en yakın yardımcısıdır. Bizler hem milletiz, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi ifa etmekteyiz." dedi.

        Karakuş, halkın tercihiyle iş başına gelmiş muhtarların önemli bir makamda bulunduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı

        Benzer Haberler

        Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Kilis'in tek kadın köy muhtarı görevini özveriyle sürdürüyor
        Kilis'in tek kadın köy muhtarı görevini özveriyle sürdürüyor
        Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi tamamlayacağız
        Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi tamamlayacağız
        Malatya'daki depremden etkilenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor
        Malatya'daki depremden etkilenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti
        Suriye'de muhalifler arasında çatışma; Kilis'e 2 havan mermisi düşt ü(2)
        Suriye'de muhalifler arasında çatışma; Kilis'e 2 havan mermisi düşt ü(2)