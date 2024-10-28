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        Kilis'te kadınlar kışlık için nar ekşisi üretiyor

        Kilis'te kadınlar, yemek ve salatalara lezzet katan nar ekşisi yapımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:55
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        Kilis'te kadınlar kışlık için nar ekşisi üretiyor
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        Kilis'te kadınlar, yemek ve salatalara lezzet katan nar ekşisi yapımına başladı.

        Bölgede yoğun olarak üretilen narları toplayan kadınlar, nar çekim merkezlerinde meyvenin suyunu çıkarıyor. Bakır kazanlara konulan nar suyu, saatler süren kaynatma işleminin ardından tepsilere konularak soğumaya bırakılıyor.

        Bin bir zahmetin ardından hazır olan nar ekşisi, yemek ve salatalara lezzet vermesi için mutfaktaki yerini alıyor.

        Ev hanımı Fatma Güven, AA muhabirine, hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmez lezzeti olduğunu söyledi.

        Nar ekşisinin yapımının zor ve zahmetli olduğunu anlatan Güven "Dalında olgunlaşan narları toplayıp birçok aşamadan geçirerek suyunu çıkarıyoruz. Daha sonra odun ateşinde yaklaşık 10 saat kaynatıp tepsilere alıyoruz. Tepsilerde 3 gün güneşte bekletilen nar ekşisi tüketime hazır hale geliyor." dedi.

        İbrahim Kırmızı da toplanan narların tesislerine getirilerek işlendikten sonra vatandaşlara su halinde verildiğini anlattı. Kırmızı, "Tam otomatik makinelerde narları kabuğundan ayırıp su haline getiriyoruz. Vatandaşlar suyu evlerinde kaynatarak nar ekşisine dönüştürüyor. Bu sayede zahmetli taneleme işi daha kolaylaşmış oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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