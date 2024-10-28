Kilis'te kadınlar kışlık için nar ekşisi üretiyor

Kilis'te kadınlar, yemek ve salatalara lezzet katan nar ekşisi yapımına başladı.

Bölgede yoğun olarak üretilen narları toplayan kadınlar, nar çekim merkezlerinde meyvenin suyunu çıkarıyor. Bakır kazanlara konulan nar suyu, saatler süren kaynatma işleminin ardından tepsilere konularak soğumaya bırakılıyor.

Bin bir zahmetin ardından hazır olan nar ekşisi, yemek ve salatalara lezzet vermesi için mutfaktaki yerini alıyor.

Ev hanımı Fatma Güven, AA muhabirine, hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmez lezzeti olduğunu söyledi.